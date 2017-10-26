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Порошенко вимагає якнайшвидше розслідувати вибух на Солом'янці

Четвер, 26 жовтня 2017, 14:32

Президент Петро Порошенко вимагає якнайшвидше розкрити вибух у Солом'янському районі Києва, у результаті якого загинули двоє правоохоронців, а народний депутат і політолог отримали поранення.

Про це він написав у Facebook.

"Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин", - написав глава держави.

Він також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок вибуху і побажав одужання пораненим.

Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Загинув охоронець Мосійчука, 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір.

Як повідомив народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко, від вибуху в Києві, загинув перехожий – 36 річний Михайло Морміль.

За даними СБУ, вибух міг спровокувати саморобний вибуховий пристрій направленої дії, створений на основі автомобільної сигналізації. Його, імовірно, активували дистанційно.

Слідство розглядає декілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога чи журналістів.

Читайте також: Вибухонебезпечна країна. Найгучніші підриви останніх років

Українська правда 

Теми: КиїввибухПорошенко
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