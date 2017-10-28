Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух на Солом’янці: Друг загиблого каже, що Морміль судився з МВС

Субота, 28 жовтня 2017, 02:02

Колишній співробітник МВС України підполковник Михайло Морміль, який загинув у результаті вибуху в Солом’янському районі Києва поблизу телеканалу "Еспресо", два роки судився з правоохоронним відомством через виплати компенсації за ДТП, у якій постраждав.

Про це повідомив його друг Руслан Болгов в ефірі телеканалу.

"Була судова тяганина з компенсації МВС за два роки. Він боявся за своє життя, оскільки його "наздоганяли" події 2009 року. Було велике, серйозне ДТП, в якому він був учасником і пошкодив спину, після чого похитнулося здоров'я. Його хотіли зробити винним у цьому ДТП", – підкреслив Болгов.

Як відомо, увечері 25 жовтня на вулиці Адама Міцкевича у Києві поряд із телеканалом "Еспресо" стався вибух, у якому постраждали нардеп Ігор Мосійчук і ще двоє людей, а двоє загинули.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата.

У результаті загинули колишній співробітник МВС юрист Михайло Морміль і охоронець нардепа Руслан Кушнір, а сам Ігор Мосійчук, політолог Ігор Бала і Надія Тарасенко отримали серйозні поранення і перебувають у лікарні.

У прокуратурі Михайла Морміля називають "випадковим перехожим". Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: терактМВСМосійчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
теракт
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: