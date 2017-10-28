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Взрыв на Соломенке: друг погибшего говорит, что Мормиль судился с МВД

Суббота, 28 октября 2017, 02:02

Бывший сотрудник МВД Украины подполковник Михаил Мормиль, погибший в результате взрыва в Соломенском районе Киева у телеканала "Эспрессо", два года судился с правоохранительным ведомством из-за выплаты компенсации за ДТП, в котором пострадал.

Об этом сообщил его друг Руслан Болгов в эфире телеканала.

"Была судебная волокита по компенсации МВД за два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его "догоняли" события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП", - подчеркнул Болгов.

Как известно, вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве рядом с телеканалом "Эспрессо" произошел взрыв, в котором пострадали нардеп Игорь Мосийчук и еще два человека, а двое погибли.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.

В результате погибли бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормиль и охранник нардепа Руслан Кушнир, а сам Игорь Мосийчук, политолог Игорь Бала и Надежда Тарасенко получили серьезные ранения и находятся в больнице.

В прокуратуре Михаила Мормиля называют "случайным прохожим". Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Темы: терактМВДМосийчук
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