Аваков заперечує конфлікт із Порошенком

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує наявність у нього конфлікту із президентом Петром Порошенком.

"У нас немає конфлікту з президентом", – заявив він "Українським новинам".

Аваков сказав, що в нього з Порошенком виникають робочі дискусії, що мають абсолютно дружній характер.

Напередодні нардеп і член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що між Аваковим і Порошенком існує конфлікт із першого дня обрання останнього президентом.

За словами політика, конфлікт полягає у різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань: "Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а "Народний фронт", я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент".

На думку Геращенка, Аваков забезпечує баланс влади у країні і гарантує "недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням".

У свою чергу, лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов не підтвердив наявність конфлікту між президентом і головою МВС.

Раніше у Генпрокуратурі натякали, що Аваков покриває "своїх" у справі про злочини проти Майдану, адже декотрі з тих, хто координував дії "Беркута" 18-20 лютого 2014 року, досі працюють у структурах МВС.