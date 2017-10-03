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Ляшко поїхав з Ради у кортежі із трьох авто

Вівторок, 3 жовтня 2017, 19:54

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко їздить кортежем із трьох автомобілів.

Свідками цього стали журналісти УП у вівторок ввечері.

Після завершення сесійного дня, Ляшко вийшов із Ради через 5-й під'їзд, де зазвичай паркуються автівки депутатів.

Лідера "радикалів" супроводжувала група, яка складалася щонайменше з трьох охоронців.

Інші охоронці під'їхали на мікроавтобусі супроводу і двох позашляховиках. В один із них сів сам Ляшко, в інший - охоронці.

Роман Романюк, УП

Теми: Ляшко ОлегВерховна Рада
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