Ляшко поехал из Рады в кортеже из трех автомобилей

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко ездит в кортеже из трех автомобилей.

Свидетелями этого стали журналисты УП во вторник вечером.

После завершения сессионного дня, Ляшко вышел из Рады через 5-й подъезд, где обычно паркуются машины депутатов.

Лидера "радикалов" сопровождала группа, состоящая минимум из трех охранников.

Другие охранники подъехали на микроавтобусе сопровождения и двух внедорожниках. В один из них сел сам Ляшко, в другой - охранники.

Роман Романюк, УП