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Ляшко поехал из Рады в кортеже из трех автомобилей

Вторник, 3 октября 2017, 19:54

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко ездит в кортеже из трех автомобилей.

Свидетелями этого стали журналисты УП во вторник вечером.

После завершения сессионного дня, Ляшко вышел из Рады через 5-й подъезд, где обычно паркуются машины депутатов.

Лидера "радикалов" сопровождала группа, состоящая минимум из трех охранников.

Другие охранники подъехали на микроавтобусе сопровождения и двух внедорожниках. В один из них сел сам Ляшко, в другой - охранники.

Роман Романюк, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ОлегВерховная Рада
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