Ляшко поехал из Рады в кортеже из трех автомобилей
Вторник, 3 октября 2017, 19:54
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко ездит в кортеже из трех автомобилей.
Свидетелями этого стали журналисты УП во вторник вечером.
После завершения сессионного дня, Ляшко вышел из Рады через 5-й подъезд, где обычно паркуются машины депутатов.
Лидера "радикалов" сопровождала группа, состоящая минимум из трех охранников.
Другие охранники подъехали на микроавтобусе сопровождения и двух внедорожниках. В один из них сел сам Ляшко, в другой - охранники.
Роман Романюк, УП