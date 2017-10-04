На жорсткому диску капітана "Наутілуса" знайдено відео з обезголовленою жінкою

Фото і відео обезголовленої жінки були знайдені на жорсткому диску капітана підводного човна "Наутілус" Петера Мадсена, якого звинувачують у вбивстві журналістки Кім Валль.

Про це повідомляє BBC.

Прокурор Джейкоб Буч-Джепсен повідомив, що на жорсткому диску, що ймовірно належить власнику найбільшого приватного підводного човна "Наутілус" Петеру Мадсену, знайдено відео з жінкою, яку катують, обезголовлюють і спалюють.

Сам Мадсен, який заперечує вбивство, заявив, що жорсткий диск йому не належить, і всі, хто працює в лабораторії, де він працював, мали доступ до нього.

Між тим, суд залишив Мадсена під вартою ще на чотири місяці, оскільки розслідування триває.

Нагадаємо, приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Мадсена підозрювали у ненавмисному вбивстві жінки і зараз він знаходиться під вартою. Усі звинувачення він відкидав і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєн - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Однак пізніше він заявив, що Кім Валль померла на борту внаслідок нещасного випадку і він поховав її в морі.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль.

В результаті аутопсії, як повідомляє BBC, було виявлено ножові поранення геніталій і грудної клітки Валль, які, як вважають, були завдані "незадовго до або одразу після її смерті". Проте точна причина смерті ще не встановлена.

Нещодавно Мадсен заявив, що шведська журналістка Кім Валль загинула в результаті нещасного випадку - внаслідок удару важкої кришки люка на борту підводного човна.

Мадсен - відомий данський винахідник, він сам сконструював "Наутілус". Шведська журналістка мала написати про нього великий матеріал.