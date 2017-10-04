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Міноборони просить збільшити фінансування безпеки складів

Середа, 4 жовтня 2017, 08:40

Міністерство оборони виступає за збільшення фінансування утилізації боєприпасів і забезпечення безпеки арсеналів на 13%, або 100 млн гривень до 434,2 млн гривень у проекті державного бюджету на 2018 рік.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Українських Новин.

Зокрема, проектом держбюджету на 2018 рік (законопроект №7000 від 15 вересня) пропонується виділити Міноборони 334 219,1 тис. uривень (309,5 млн гривень - загальний фонд, 24,7 млн ​​гривень - спеціальний фонд) на бюджетну програму "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України".

У той же час у відповіді на запит міністерство повідомило, що додаткова потреба на дану програму в 2018 році становить 100 млн гривень.

Як повідомлялося, 26 вересня близько 22:00 почалася пожежа на території арсеналу Міноборони у Калинівці Вінницької області.

Було знищено понад 34 тисяч тонн боєприпасів.

Генпрокурор звинуватив міністра фінансів Олександра Данилюка в несвоєчасному виділенні коштів на посилення охорони арсеналу Міноборони у Вінницькій області.

Пізніше Мінфін заявив про відсутність запитів на збільшення фінансування баз і складів армії.

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