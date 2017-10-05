ОБСЄ зафіксувала збільшення числа вибухів в Донецькій області

Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому зафіксувала більше число вибухів.

Про це йдеться в звіті СММ за 3 жовтня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівняти з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, однак, більшу кількість вибухів (46 супроти 23 відповідно)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Луганській області місія зафіксувала збільшення числа обстрілів.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 6 вибухів. За попередній звітний період порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - наголошується в звіті.

Крім того, згідно зі звітом, 3 жовтня, здійснюючи нагляд на всіх трьох ділянках розведення сил і засобів, СММ зафіксувала там спокійну обстановку.

"3 жовтня в підконтрольних урядові районах, а саме за 1,5 км на північний схід від с. Новозванівка (70 км на захід від Луганська), спостерігачі зафіксували зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на вантажівку ("Урал"), що рухалася в північному напрямку. 2 жовтня БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував 5 бойових машин піхоти (БМП-2) і броньовану машину (МТ-ЛБ) поблизу Миколаївки; а також одну БМП-2 і 2 броньовані машини (один типу МТ-ЛБ і один БТР-80) в районі смт Новотроїцьке (36 км на південний захід від Донецька)", - йдеться в заяві.

У районах, підконтрольних бойовикам, спостерігачі зафіксували "зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на вантажівку ("Камаз"), що рухалася в північному напрямку поблизу с. Сміле (31 км на північний захід від Луганська), і свіжі сліди, за оцінкою, від броньованої машини типу БПМ, що вели на північ також біля Смілого. Свіжі сліди, за оцінкою, від МТ-ЛБ, що вели з південного заходу на північний схід, були зафіксовані біля с-ща Металіст (7 км на північний захід від Луганська)", - наголошується в звіті.

Також спостерігачі зафіксували сліди, за оцінкою, від танка (Т-80) в мікрорайоні Трудовські Петровського району Донецька, що вели на північ, і свіжі сліди від 2-х МТ-ЛБ, які вели в південно-західному напрямку поблизу центрального залізничного вокзалу Донецька.