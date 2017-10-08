У США готуються до удару нового урагану "Нейт"

У чотирьох південних штатах США оголошено надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану "Нейт" до узбережжя Мексиканської затоки.

Про це пише BBC.

Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і деякі райони Флориди оголосили про наближення урагану і віддали накази про початок евакуації.

Оголошено евакуацію і в кількох районах міста Новий Орлеан, який зазнав страшних збитків від урагану "Катріна" 12 років тому.

Ураган "Нейт" вже призвів до загибелі 25 осіб в Нікарагуа, Коста-Ріці і Гондурасі, хоча там він пройшов ще в статусі тропічного циклону.

"Нейт" пройшов над Коста-Рікою, завдавши серйозних руйнувань REUTERS

Потім у міру наближення до мексиканських курортів циклон став посилюватися, і його перевели у першу категорію за класифікацією ураганів. Хоча поки що він поступається за силою ураганам "Марія" і "Ірма", що вдарив по цих районах у вересні, він також несе з собою сильні вітри і зливи.

Особливу небезпеку, як зазначається в попередженнях місцевої влади, представляють повені, викликані хвилями. З деяких низинних районів вирішено евакуювати жителів.

Губернатор Луїзіани Бел Едвардс оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з наближенням "Нейта".

За словами губернатора, мобілізовано вже більше тисячі національних гвардійців, частина з них спрямована в Новий Орлеан для спостереження за станом насосних осушувальних систем. Губернатор закликав всіх громадян, що живуть в низинних районах, готуватися до евакуації.

"Нейт" у нас на порозі або скоро прийде", - заявив мер міста Мітч Ландро, попередивши, що сильний вітер може призвести до перебоїв у подачі електроенергії.

"Ми проходили все це вже багато-багато разів, панікувати немає потреби", - додав він.

Раніше в п'ятницю ураган "Нейт" зачепив мексиканський півострів Юкатан, де розташовані популярні курорти Канкун і Плайя-дель-Кармен.

Губернатор мексиканського штату Квінтана-Роо Карлос Хоакін заявив, що, хоча центр циклону пройде, як очікується, трохи на схід від півострова, він може принести з собою зливи і повені.

Нафтові компанії тим часом зайняті евакуацією робітників зі своїх нафтових платформ в Мексиканській затоці.

У Центральній Америці "Нейт" викликав зсуви і повені, що стали результатом злив; там заблоковані багато автодоріг, зруйновано мости, пошкоджено багато будинків.

У Нікарагуа ураган призвів до загибелі щонайменше 13 осіб, ще вісім людей загинули в Коста-Ріці, три в Гондурасі і один у Сальвадорі.