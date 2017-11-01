Кадиров заперечує свою причетність до вбивства Окуєвої

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що за вбивством під Києвом Аміни Окуєвої, дружини вихідця з Чечні Адама Осмаєва, стоять українські спецслужби.

Про це він написав у Telegram, передають "РИА Новости"

"Не треба шукати ведмежий слід, коли ведмідь стоїть перед тобою! У Києві прекрасно знають, що Никифорову безжально розстріляли свої ж рідні спецслужби. Перефразовуючи Тараса Бульбу, можна сказати, хто породив, той і вбив", - написав Кадиров.

За його словами, "українські спецслужби вирішили пристрелити не двох, а трьох зайців - позбутися від рідної бандитки, відвернути увагу західних господарів від протестних антиурядових мітингів, спробувати ще раз звинуватити Росію в своїх власних бідах".

Як відомо, ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства: це дії російських спецслужб, вбивство з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні і помста Осмаєву жителів Чечні за те, що він пішов проти глави республіки Рамзана Кадирова.

Читайте також: "Звичайний розстріл". Про що мовчить поліція після вбивства Окуєвої.

Українська правда