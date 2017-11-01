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Кадыров отрицает свою причастность к убийству Окуевой

Среда, 1 ноября 2017, 09:36

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за убийством под Киевом Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева, стоят украинские спецслужбы.

Об этом он написал в Telegram, передают "РИА Новости"

"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — написал Кадыров.

По его словам, "украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах".

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства: это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине и месть Осмаеву жителей Чечни за то, что он пошел против главы республики Рамзана Кадырова.

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Украинская правда



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Темы: Убийство ОкуевойКадыровЧечня
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