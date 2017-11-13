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Суд переніс апеляцію ГПУ щодо Каськіва на 23 листопада

Понеділок, 13 листопада 2017, 14:44

Апеляційний суд зняв з розгляду 13 листопада апеляційну скаргу Генпрокуратури на міру запобіжного заходу екс-керівнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву.

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело.

"Прокуратура подала апеляцію, але її суд переніс на 23 листопада", - сказав співрозмовник видання.

За інформацією УП, засідання перенесли, бо Апеляційний суд не отримав матеріалів справи.

Матеріали повинні були передати з Печерського райсуду Києва.

"Українська правда" намагалася отримати коментарі з цього приводу в Апеляційному і Печерському суді, але там упродовж кількох годин не відповідали.

Як відомо, 1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

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Українська правда

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Теми: КаськівсудГенпрокуратура
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