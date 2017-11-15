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В НАЗК запевняють, що не знищували документи

Середа, 15 листопада 2017, 14:52

В Нацагентстві із запобігання корупції заявили, що не знищують документи, які могли б свідчити про можливі зловживання окремих співробітників.

Про це на брифінгу у середу сказав член НАЗК Олександр Скопич, відповідаючи на запитання журналістів.

"У нас діє електронна система документообігу. Ну як її можна знищити?", - запитав Скопич.

Він зазначив, що навіть якби хтось і спробував це зробити, йому такі люди не відомі.

На думку Скопича, у знищенні будь-якої інформації немає сенсу, оскільки видалені документи все одно залишились би у їх відправника.

"Кореспонденція, яка заходить, залишається і у адресата. Тому це не має ніякого сенсу. Це не правда" , - сказав він.

Раніше, у середу джерело в НАЗК повідомило журналісту "Української правди" про нібито знищення документів, які могли б свідчити про можливі зловживання в Нацагентстві.

Як відомо, напередодні керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗК
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