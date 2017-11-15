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В НАПК уверяют, что не уничтожали документы

Среда, 15 ноября 2017, 14:52

В Нацагентстве по предупреждению коррупции заявили, что не уничтожают документы, которые могли бы свидетельствовать о возможных злоупотреблениях отдельных сотрудников.

Об этом на брифинге в среду сказал член НАПК Александр Скопич, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас действует электронная система документооборота. Ну как ее можно уничтожить?", - спросил Скопич.

Он отметил, что даже если бы кто-то и попытался это сделать, ему такие люди не известны.

По мнению Скопича, в уничтожении любой информации нет смысла, поскольку удаленные документы все равно остались бы у их отправителя.

"Корреспонденция, которая заходит, остается и у адресата. Поэтому это не имеет никакого смысла Это неправда", - сказал он.

Ранее, в среду, источник в НАПК сообщил журналисту "Украинской правды" о якобы уничтожении документов, которые могли бы свидетельствовать о возможных злоупотреблениях в Нацагентстве.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.

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Яна Миланова, УП
Темы: НАПК
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