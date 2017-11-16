Аваков пояснив Італії, чому Марків не міг убити Рокеллі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Він оприлюднив лист до голови МЗС Італії у Twitter.

"У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії – з метою звернути увагу на факти та закликати до об'єктивного і неупередженого суду", – написав Аваков.

У листі Аваков наголосив, що Марків не мав особистих мотивів убивати італійського журналіста.

Також боєць не міг застосувати міномет, бо Нацгвардія у травні 2014 року не мала на озброєнні мінометів та іншої зброї подібного масштабу та потужності, запевнив міністр.

Крім того, Марків перебував за кілька кілометрів від місця убивства Рокеллі – і прокуратурі Італії повідомляли про це, але вона не зважає на це, зазначив Аваков.

Голова МВС припускає, що "бажання не залишати безкарною смерть італійського журналіста взяло гору над очевидністю чіткої і зрозумілої реальності".

На його думку, це є "несправедливістю до солдата Марківа і незрозумілою образою для української держави – і без того глибоко враженої та розбитої війною, яку дехто хотів би вважати внутрішнім конфліктом, однак вона має джерела і прихильників далеко поза межами національної території".

Як відомо, увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.

30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

Олена Рощенко, УП, оновлено