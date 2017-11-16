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Аваков пояснив Італії, чому Марків не міг убити Рокеллі

Четвер, 16 листопада 2017, 13:01

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Він оприлюднив лист до голови МЗС Італії у Twitter.

"У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії – з метою звернути увагу на факти та закликати до об'єктивного і неупередженого суду", – написав Аваков.

У листі Аваков наголосив, що Марків не мав особистих мотивів убивати італійського журналіста.

Також боєць не міг застосувати міномет, бо Нацгвардія у травні 2014 року не мала на озброєнні мінометів та іншої зброї подібного масштабу та потужності, запевнив міністр.

Крім того, Марків перебував за кілька кілометрів від місця убивства Рокеллі – і прокуратурі Італії повідомляли про це, але вона не зважає на це, зазначив Аваков.

Голова МВС припускає, що "бажання не залишати безкарною смерть італійського журналіста взяло гору над очевидністю чіткої і зрозумілої реальності".

На його думку, це є "несправедливістю до солдата Марківа і незрозумілою образою для української держави – і без того глибоко враженої та розбитої війною, яку дехто хотів би вважати внутрішнім конфліктом, однак вона має джерела і прихильників далеко поза межами національної території".

 
 
 

Як відомо, увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.

30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

Олена Рощенко, УП, оновлено

Теми: АваковІталіяДонбасНацгвардіявійна
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