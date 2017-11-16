Аваков объяснил Италии, почему Маркив не мог убить Рокелли

Министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.



Он обнародовал письмо к главе МИД Италии в Twitter.



"В связи с отклонением судом ходатайства В. Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии – с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду", – написал Аваков.



В письме Аваков отметил, что у Маркива не было личных мотивов убивать итальянского журналиста.



Также боец ​​не мог применить миномет, так как Нацгвардия в мае 2014 года не имела на вооружении минометов и другого оружия подобного масштаба и мощности, заверил министр.



Кроме того, Маркив находился в нескольких километрах от места убийства Рокелли – и прокуратуре Италии сообщали об этом, но она не обращает на это внимания, отметил Аваков.



Глава МВД допускает, что "желание не оставлять безнаказанной смерть итальянского журналиста взяло верх над очевидностью четкой и понятной реальности".



По его мнению, это является "несправедливостью к солдату Маркиву и непонятным оскорблением для украинского государства – и без того глубоко пораженного и разбитого войной, которую кое-кто хотел бы считать внутренним конфликтом, однако она имеет источники и сторонников далеко за пределами национальной территории".

Как известно, вечером 24 мая 2014 года в селе Андреевка неподалеку от Славянска в следствие минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.



В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.



В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

Алена Рощенко, УП, обновлено