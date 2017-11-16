Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков объяснил Италии, почему Маркив не мог убить Рокелли

Четверг, 16 ноября 2017, 13:01

Министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Он обнародовал письмо к главе МИД Италии в Twitter.

"В связи с отклонением судом ходатайства В. Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии – с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду", – написал Аваков.

В письме Аваков отметил, что у Маркива не было личных мотивов убивать итальянского журналиста.

Также боец ​​не мог применить миномет, так как Нацгвардия в мае 2014 года не имела на вооружении минометов и другого оружия подобного масштаба и мощности, заверил министр.

Кроме того, Маркив находился в нескольких километрах от места убийства Рокелли – и прокуратуре Италии сообщали об этом, но она не обращает на это внимания, отметил Аваков.

Глава МВД допускает, что "желание не оставлять безнаказанной смерть итальянского журналиста взяло верх над очевидностью четкой и понятной реальности".

По его мнению, это является "несправедливостью к солдату Маркиву и непонятным оскорблением для украинского государства – и без того глубоко пораженного и разбитого войной, которую кое-кто хотел бы считать внутренним конфликтом, однако она имеет источники и сторонников далеко за пределами национальной территории".

 
 
 

Как известно, вечером 24 мая 2014 года в селе Андреевка неподалеку от Славянска в следствие минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

Алена Рощенко, УП, обновлено

Темы: АваковИталияДонбассНацгвардиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: