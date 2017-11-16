Скандальне ДТП у Харкові: водій Touareg погрожує голодуванням

Другий підозрюваний у смертельному харківському ДТП Геннадій Дронов заявив, що може оголосити голодування.

Про це він сказав в четвер по відеоконференції в ході засідання апеляційного суду Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"У випадку, якщо суд не буде справедливим, чи не буде справедливо розглянута моя апеляція, апеляційна скарга мого адвоката і мені не буде змінений запобіжний захід, я буду голодувати... Я не буду нічого ні пити, ні їсти до того часу, поки не буде прийнято законне справедливе рішення", - сказав він.

Він стверджує, що за час, проведений в СІЗО, у нього погіршився стан здоров'я.

Дронов звернувся до суду з проханням призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного браслета і дозволити продовжити лікування в приватній клініці.

У свою чергу, прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись, зокрема, на те, що Дронов може симулювати погіршення стану здоров'я, щоб затягувати або ухилятися від досудового слідства.

Як відомо, 8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова без можливості внесення застави.

6 листопада правоохоронці повідомили йому про підозру.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.