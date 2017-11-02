Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Осмаєв розповів, як помститися Росії за Окуєву

Четвер, 2 листопада 2017, 15:24
Осмаєв розповів, як помститися Росії за Окуєву
djc.com.ua

Чоловік убитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, як треба відповісти Росії на цей злочин.

Про це йдеться в його інтерв'ю виданню "Кавказ.Реаліі".

На питання журналіста, чим потрібно відповісти вбивцям Аміни, Осмаєв заявив:

"Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає".

Він висловив надію, що після цього вбивства українські правоохоронні органи "з більшим завзяттям і бажанням" працюватимуть над замахом, скоєним на його життя 1 червня.

"Потрібно розуміти, що тут йде війна. Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви. Діють групи терористів... діють і кадировці", - підкреслив Осмаєв.

За його словами, кадировці намагаються залучити на свою сторону політиків і громадських діячів за межами Росії, в тому числі і в Україні.

Як відомо, ввечері 30 жовтня біля залізничного переїзду біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. Поранення отримав Адам Осмаєв, який сидів у машині поруч.

Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства: це дії російських спецслужб, вбивство з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні і помста Осмаєву жителів Чечні за те, що він пішов проти глави республіки Рамзана Кадирова.

Читайте також: "Звичайний розстріл". Про що мовчить поліція після вбивства Окуєвої.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вбивство Окуєвої добровольцівбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Вбивство Окуєвої
Банду із 7 осіб судитимуть за вбивство Окуєвої та інші замовні
Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт
Вбивства Окуєвої та кількох менеджерів: фігурантів справи відпустили з-під варти
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: