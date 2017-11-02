Осмаев рассказал, как отмстить России за Окуеву

Муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал, как нужно ответить России на это преступление.

Об этом говорится в его интервью изданию "Кавказ.Реалии".

На вопрос журналиста, чем нужно ответить убийцам Амины, Осмаев заявил:

"Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне. Думаю, это наиболее адекватный ответ на гибель Амины. А исполнителей Аллах в любом случае покарает".

Он выразил надежду, что после этого убийства украинские правоохранительные органы "с большим упорством и желанием" будут работать над покушением, совершенным на его жизнь 1 июня.

"Нужно понимать, что здесь идет война. Это не демагогия, это реальная война с коварным врагом. И, конечно, есть жертвы. Действуют группы террористов… действуют и кадыровцы", - подчеркнул Осмаев.

По его словам, кадыровцы стараются привлечь на свою сторону политиков и общественных деятелей за пределами России, в том числе и в Украине.

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла. Ранение получил Адам Осмаев, который сидел в машине рядом.



Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства: это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине и месть Осмаеву жителей Чечни за то, что он пошел против главы республики Рамзана Кадырова.

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