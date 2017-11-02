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Син Авакова назвав суд над ним "спробою політичного тиску на батька"

Четвер, 2 листопада 2017, 20:24

Син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр назвав "справу рюкзаків" "спробою політичного тиску на батька".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією - це спроба політичного тиску на мого батька", - стверджує Олександр Аваков.

Він підкреслив, що не отримував грошей з держбюджету.

"Ні я, ні підприємницькі структури, які мають відношення до мене або нашої сім'ї, ніколи не отримували ні копійки з держбюджету, а тим більше - бюджету МВС. Це наша принципова позиція", - написав він.

Син міністра МВС впевнений, що зможе захистити своє ім'я та довести свою невинність.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваковсуд
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