Син Авакова назвав суд над ним "спробою політичного тиску на батька"
Син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр назвав "справу рюкзаків" "спробою політичного тиску на батька".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією - це спроба політичного тиску на мого батька", - стверджує Олександр Аваков.
Він підкреслив, що не отримував грошей з держбюджету.
"Ні я, ні підприємницькі структури, які мають відношення до мене або нашої сім'ї, ніколи не отримували ні копійки з держбюджету, а тим більше - бюджету МВС. Це наша принципова позиція", - написав він.
Син міністра МВС впевнений, що зможе захистити своє ім'я та довести свою невинність.
Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".
НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.
Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.
1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.
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