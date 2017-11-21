ЗМІ: Посадовець ДСНС може бути причетним до пожежі у "Вікторії"

Два роки пожежники фіксували порушення у таборі "Вікторія", де у вересні сталася пожежа, але керівник ДСНС Одеської області не звернувся до суду про закриття дитячого закладу.

Про це повідомляє "Бігус.інфо"

Зазначається, що під час пожежної перевірки у 2016 та у 2017 роках було виявлено близько 30 порушень, зокрема не підключення до пожежної сигналізації. Обидва рази був виписаний штраф на 51 гривню.

"В Україні Державна служба з надзвичайних ситуацій зобов’язана закривати об’єкти, які не дотримуються пожежних норм. Таке право пожежникам надає Кодекс цивільного захисту України", - йдеться у розслідуванні.

Також зазначено, що за два місяці після пожежі прокуратура Одеської області вручила підозру керівнику райвідділу ДСНС Одещини, якому інкримінують службову недбалість.

"Інспектор мав зупинити роботу табору, адже знав про порушення, виявлені у 2016 - 2017 роках, але нічого не зробив", - сказано у публікації.

Журналісти видання повідомляють, що пожежну автоматику у таборі "Вікторія" встановлювала одеська компанія ТОВ "Укртехбезпека", але договір на обслуговування і передачу сигналу табір з жодною компанією не уклав, а тому сигнал про пожежу нікуди не передався, а рятувальники дізнались про загорання лише за півгодини, коли їм телефоном подзвонили працівники "Вікторії".

З 2015 року в Україні сигнал про пожежу передається виключно через приватні компанії (за затвердженим наказом міністра МВС Арсена Авакова у 2015 році у "Правилах з пожежного спостерігання" - ред).

Зазначається, що посередництво на передачі сигналу в Україні впровадило саме керівництво міністерства надзвичайних ситуацій, а ініціаторами були кілька керівників МНС України, серед яких Анатолій Косар, Микола Горбенко, Григорій Рева та Олег Лисков, які наразі мають досить великий бізнес, частково переписаний на родичів.

Інформресурс додає, що заробляє "на затримці передачі сигналу" і родина голови ДСНС Одеської області Віктора Федорчака.

"На узбережжя Чорного моря Федорчак потрапив лише у 2015 році, до цього вісім років очолював ДСНС Кіровоградщини. До 2017 року його рідна сестра Олександра Стасюк володіла ТОВ "Пожежно-технічний захист", а нині оформлена у цій компанії економістом. Фірма сидить в одному офісі з іншим підприємством, яке займається монтажем і передачею тривожного сигналу - ТОВ "АПС-Кіровоград"", - повідомляється у розслідуванні.

"Остання входить в групу компаній "АПС" із центральним офісом у Києві. Нині група компаній записана на екс-очільника головного управління МНС України у Кіровоградській області (1998-2005 рр) Олександра Адамовича, його родину та бізнес-партнерів Юрія Дрозда та Марію Явтушенко", - сказано в публікації.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв у суботу радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Цього ж дня без права внесення застави суд заарештував виховательку дитячого табору Наталю Янчик. Згодом стало відомо, що вона звільнилась з роботи у таборі за місяць до трагедії.

28 вересня апеляційний суд Одеської області звільнив Янчик з-під варти на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Пізніше слідчі заявили, що пожежа в дитячому таборі "Вікторія" могла статися через забутий та увімкнений кип'ятильник в одній із кімнат, де жив вихователь табору.