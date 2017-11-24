Плотницький повернеться в ОРЛО – ЗМІ

Ігор Плотницький, який за словами бойовиків заявив про відставку, повернеться в ОРЛО для роботи над Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерела.

Вони зазначають, що у нового ватажка бойовиків ОРЛО Леоніда Пасечніка немає жодних питань до попередника. Під час конфлікту між Плотницьким і Корнетом, Пасечнік зберігав нейтралітет.

Видання пише, що нове "керівництво" не буде відмовлятися від Мінських угод, зокрема і від обміну полоненими з Україною, який активно готувався з кінця минулого тижня.

Як відомо, напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.



Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.



Москва поки офіційно не коментує те, що відбувається в Луганську.



Хоча російське видання РБК, посилаючись на джерело в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким і Корнетом Кремль вибрав сторону останнього.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває їх ватажок Ігор Плотницький.



Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в цілях безпеки обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада, але фіксувала наявність збройних людей на вулицях окупованого міста.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

24 листопада бойовики повідомили, що ватажок ОРЛО Ігор Плотницький заявив про відставку за станом здоров'я.