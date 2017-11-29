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Попов хоче забрати сина додому

Середа, 29 листопада 2017, 13:12

Народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов заявляє, що його син Богдан визнав, що скоїв злочин, співпрацює зі слідством і не переховується.

Про це він сказав в Оболонському суді напередодні засідання з обрання запобіжного заходу його 14-річному сину, який 26 листопада вчинив з товаришем розбійний напад на магазин.

"Він визнав повністю ту підозру, яку йому оголосили. Він відповідає на всі запитання, бере участь у всіх слідчих діях, ні від кого не ховається", - сказав Попов. 

Він додав, що адвокати вважають, що "є дуже багато пом’якшуючих обставин, їх будуть озвучувати тут".

"Я ні в якому разі не хочу заходити в якусь таємницю слідства. Два дні ми збирали усі документи про те, який Богдан, до нас приходили співробітники соціальних служб, служби роботи з неповнолітніми, спілкувалися з нами, з родиною", - сказав Попов.

За його словами, захист проситиме, щоб Богдана відпустили під домашній арешт з носінням електронного браслета.

"Ми би хотіли, щоб до вироку суду він посидів вдома під домашнім арештом", - сказав нардеп.

"Ми беремо на себе зобов’язання зайнятися серйозніше вихованням. Прошу вибачення у потерпілих, суспільства, ми заявили вже офіційно, що готові відшкодувати всю шкоду, яку заподіяли: моральну, матеріальну", - сказав Попов.  

Нардеп запевнив, що прийме будь-яке рішення суду.

"Закон є закон, закон однаковий для всіх. Що закон визначить – ми готуємося, звичайно, прийняти всі жорсткі рішення, які будуть прийняті тут", - підсумував Попов.   

Як відомо, 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин. Зокрема, до події був причетний син нардепа Богдан Попов.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

27 листопада сину Попова і його товаришу повідомили про підозру в розбої. 

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївРадикальна партіякримінал
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