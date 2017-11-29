Попов хочет забрать сына домой

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов заявляет, что его сын Богдан признал, что совершил преступление, сотрудничает со следствием и не скрывается.

Об этом он сказал в Оболонском суде накануне заседания по избранию меры пресечения его 14-летнему сыну, который 26 ноября совершил с товарищем разбойное нападение на магазин.

"Он признал то подозрение, которое ему объявили. Он отвечает на все вопросы, участвует во всех следственных действиях, ни от кого не прячется ", - сказал Попов.

Он добавил, что адвокаты считают, что есть "очень много смягчающих обстоятельств, их будут озвучивать здесь".

"Я ни в коем случае не хочу заходить в какую-то тайну следствия. Два дня мы собирали все документы о том, какой Богдан, к нам приходили сотрудники социальных служб, службы работы с несовершеннолетними, общались с нами, с семьей ", - сказал Попов.

По его словам, защита будет просить, чтобы Богдана отпустили под домашний арест с ношением электронного браслета.

"Мы бы хотели, чтобы до приговора суда он посидел дома под домашним арестом", - сказал нардеп.

"Мы берем на себя обязательства заняться серьезно воспитанием. Прошу прощения у потерпевших, общества. Мы заявили уже официально, что готовы возместить весь ущерб, который причинили: моральный, материальный", - сказал Попов.

Нардеп заверил, что примет любое решение суда.

"Закон есть закон, закон один для всех. Что закон определит – мы готовимся, конечно, принять все жесткие решения, которые будут приняты здесь ", - подытожил Попов.

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился.