Попов рассказал, почему сын пошел грабить магазин

Нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов заявляет, что точно не знает мотивов, побудивших его сына пойти грабить магазин, но последний говорил о "влиянии и споре".

Об этом он сказал в Оболонском суде накануне заседания по избранию меры пресечения его 14-летнему сыну, который 26 ноября совершил с товарищем разбойное нападение на магазин.

Попов рассказал, что во время следственных действий говорил с сыном мало.

"Когда его допрашивали, мы присутствовали, и мы могли слышать все, что он отвечает. Я мог сказать ему несколько эмоциональных слов о том, как он нехорошо поступил", - сказал нардеп.

"Он говорит о каком-то влиянии, что-то на спор было, или кто-то его "на слабо" брал. Это полная ерунда.

Разумеется, я не верю в корыстные мотивы. Я не скажу, что у нас семья какая-то богатая, но если надо было ему что-то, кроссовки какие-то, то я ему говорил, дождись черной пятницы и купи на распродаже. Такие потребности мы удовлетворяли. Глупостей мы не покупали, он их и не просил", - сказал Попов.

Он добавил, что сейчас одной из его задач является выяснить, "что это за мотивы были" и наверстать в воспитании.

Попов также добавил, что то, что сына немного побили при задержании "может, не слишком законно, но справедливо".

"Претензий у меня нет к тому, кто это сделал, были это сознательные покупатели, или те наряды, которые приехали. Заслужил – значит пусть так", - сказал Попов.

По словам нардепа, он не верит, что сын причастен к другим разбойным нападениям в Киеве, но не возражает, чтобы правоохранители все тщательно проверили, а сын участвовал в следственных действиях и в очных ставках.

"Все, что нужно, все мы будем делать по закону", - подытожил Попов.

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился.