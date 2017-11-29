Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Попов рассказал, почему сын пошел грабить магазин

Среда, 29 ноября 2017, 13:35
Попов рассказал, почему сын пошел грабить магазин

Нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов заявляет, что точно не знает мотивов, побудивших его сына пойти грабить магазин, но последний говорил о "влиянии и споре".

Об этом он сказал в Оболонском суде накануне заседания по избранию меры пресечения его 14-летнему сыну, который 26 ноября совершил с товарищем разбойное нападение на магазин.

Попов рассказал, что во время следственных действий говорил с сыном мало.

"Когда его допрашивали, мы присутствовали, и мы могли слышать все, что он отвечает. Я мог сказать ему несколько эмоциональных слов о том, как он нехорошо поступил", - сказал нардеп.

"Он говорит о каком-то влиянии, что-то на спор было, или кто-то его "на слабо" брал. Это полная ерунда.

Разумеется, я не верю в корыстные мотивы. Я не скажу, что у нас семья какая-то богатая, но если надо было ему что-то, кроссовки какие-то, то я ему говорил, дождись черной пятницы и купи на распродаже. Такие потребности мы удовлетворяли. Глупостей мы не покупали, он их и не просил", - сказал Попов.

Он добавил, что сейчас одной из его задач является выяснить, "что это за мотивы были" и наверстать в воспитании.

Попов также добавил, что то, что сына немного побили при задержании "может, не слишком законно, но справедливо".

"Претензий у меня нет к тому, кто это сделал, были это сознательные покупатели, или те наряды, которые приехали. Заслужил – значит пусть так", - сказал Попов.

По словам нардепа, он не верит, что сын причастен к другим разбойным нападениям в Киеве, но не возражает, чтобы правоохранители все тщательно проверили, а сын участвовал в следственных действиях и в очных ставках.

"Все, что нужно, все мы будем делать по закону", - подытожил Попов.

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября  задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевРадикальная партияВерховная Радакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: