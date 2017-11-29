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Синові Попова оберуть запобіжний захід у закритому режимі

Середа, 29 листопада 2017, 14:59

Оболонський райсуд Києва вирішив в закритому режимі обирати запобіжний захід синові нардепа від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Попова Богдану, підозрюваному в розбої.

Про це заявила суддя Людмила Шестаковська, передають "Українські Новини".

"Суд постановив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядати в закритому судовому засіданні", - оголосила вона.

Відзначається, що таким чином, суд задовольнив клопотання адвокатів сина депутата, які посилалися на те, що підсудний неповнолітній. Прокуратура не заперечувала проти цього клопотання.

Раніше Попов заявив, що точно не знає мотивів, які спонукали його сина піти грабувати магазин, але останній говорив про "вплив і спір".

Як відомо, 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин. Зокрема, до події був причетний син нардепа Богдан Попов.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

27 листопада сину Попова і його товаришу повідомили про підозру в розбої.

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився. Ігор Попов заявив, що хоче, щоб син до суду перебував під домашнім арештом. Прокуратура наполягає на арешті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Поповсуд
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