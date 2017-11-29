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Сыну Попова изберут меру пресечения в закрытом режиме

Среда, 29 ноября 2017, 14:59

Оболонский райсуд Киева решил в закрытом режиме избирать меру пресечения сыну нардепа от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Попова Богдану, подозреваемому в разбое.

Об этом заявила судья Людмила Шестаковская, передают "Українські Новини".

"Суд постановил рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривать в закрытом судебном заседании", - объявила она.

Отмечается, что таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов сына депутата, которые ссылались на то, что подсудимый несовершеннолетний. Прокуратура не возражала против данного ходатайства.

Ранее Попов заявил, что точно не знает мотивов, побудивших его сына пойти грабить магазин, но последний говорил о "влиянии и споре".

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября  задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился. Игорь Попов заявил, что хочет, чтобы сын до суда пребывал под домашним арестом. Прокуратура настаивает на аресте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Поповсуд
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