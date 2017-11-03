Хроніка 3 листопада. Луценко більше не дає коментарі, а ПР примушує любити Європу

Найцікавіше: 2005. Білорусь просить Україну пояснити порівняння "батька" з фюрером 2006. Луценко майже перестав виконувати роботу журналістів 2013. Регіонали зганяють людей на підтримку євроінтеграції 2016. Шокіна хотіли застрелити через вікно

2003, понеділок

– Нардеп Леонід Черновецький на службовому автомобілі збив 20-річного жителя Полтавщини, який загинув на місці. Про це повідомило ГУ МВС України в Києві. Аварія сталася вночі на 25-му кілометрі траси Київ-Обухів. За даними міліції, пішохід переходив дорогу в неналежному місці.

У прес-службі Черновецького заявили: нещасний випадок було сплановано, щоб дискредитувати депутата.

2004, середа

– У Кіровограді (зараз – Кропивницький) в окрузі №100 відбувається запекле виборче протистояння. ЦВК виправдовується, що попередній підрахунок голосів сповільнився саме через відсутність даних у цьому окрузі.

У день голосування влада спробувала виключити зі складу дільничних виборчих комісій майже 300 представників від опозиції, а голова тервиборчкому зник разом із печаткою – його навіть міліція шукала. Це і стало початком затяжного конфлікту на окрузі.

2005, четвер

– МЗС Білорусі просить прем’єра Юрія Єханурова пояснити, що він мав на увазі, коли назвав президента Республіки Олександра Лукашенка хорошим пропагандистом і при цьому додав: "Я навіть зрозумів, чому в 30-і роки німецькі жінки кричали: "Хочу дитину від фюрера".

– В Україні новий керівник ГПУ – 50-річний Олександр Медведько, який до того був заступником генпрокурора. За нього віддали голоси фракції СДПУ(о) та Партії регіонів, пояснивши це обіцянкою Медведька не займатись політичними репресіями та не переслідувати людей, які працювали на виборчих дільницях під час президентських виборів.

2006, п’ятниця

– Парламент хоче заслухати звіти міністра оборони Анатолія Гриценка та міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, які перебувають в уряді Віктора Януковича за квотою президента.

А от главу МВС Юрія Луценка на килим не викликали. Янукович пояснив, що Луценко майже переборов свій єдиний недолік – перестав своїми коментарями виконувати роботу журналістів.

2007, субота

– "Нас закликають приєднатися до коаліції, тоді нам щось віддадуть, включаючи посаду спікера. Скажу чесно, не хочу я бути спікером". Володимир Литвин, голова Верховної Ради з 2002 по 2006 та з 2008 по 2012 роки.

2008, понеділок

– В Україні немає політичної стабільності, тому й рішення щодо Плану дій щодо членства в НАТО не буде ухвалено у грудні на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Про це попередив посол США Вільям Тейлор.

2009, вівторок

– Уже 80 українців померли від пневмонії, інформують у Міністерстві охорони здоров'я. Парламент виділив МОЗу мільярд гривень на боротьбу з епідемією грипу. Спочатку була пропозиція дати ці гроші уряду, проте частина депутатів цю ідею не підтримала: мовляв, прем’єр Юлія Тимошенко може пустити їх на виборчі цілі.

– У Севастополі не вперше заблоковували автоколону Чорноморського флоту РФ, яка перевозила ракети без погодження з міською владою та українськими військовими. Росіяни заявили, що документи в них були, і розцінили затримання як недружній крок.

– Одним з учасників президентської кампанії стане Василь Противсіх, президент Івано-Франківської торгово-промислової палати.

У минулому Гуменюк, він офіційно змінив прізвище та вже вніс необхідну заставу у 2,5 мільйона гривень.

2010, середа

– У Росії на 73-му році життя помер екс-прем'єр РФ Віктор Черномирдін. У 2001-2009 роках він був послом РФ в Україні.

– У Генпрокуратурі починається ера Віктора Пшонки. Президент Віктор Янукович вніс у парламент подання на призначення новим генпрокурором свого кума. За словами Януковича, попередній керівник ГПУ Олександр Медведько сам попросив звільнити його з посади.

2011, четвер

– Парламент зменшив квоти на національний аудіовізуальний продукт з 50% до 25% та скасував квоти на українську музику в музичних програмах. В опозиції заявили, що український ринок хочуть віддати російському шоу-бізнесу.

– Новим суддею Конституційного суду став Олександр Пасенюк, кандидатуру якого підтримала Верховна Рада.

Хоча опозиція заявила, що під час голосування відбулося вкидання бюлетенів, і вибори судді КС сфальсифіковано.

2012, субота

– Євросоюз стурбований зволіканням із підрахунком голосів на парламентських виборах в Україні. А об’єднана опозиція закликає світ ввести персональні санкції проти осіб, які були причетними до фальсифікації під час волевиявлення. Попередній список цих осіб в опозиції вже склали, і очолюють його президент, генпрокурор та міністр внутрішніх справ.

2013, неділя

– Розрив шаблону. Партія регіонів зібрала людей на Буковинське віче-2013 у Чернівцях, щоб вони підтримали стратегічний курс на євроінтеграцію України. В опозиції обурилися, що віче ініціювала влада, а райони отримали наказ привезти в обласний центр по 500-600 людей. Участь у заході взяли близько 8-10 тисяч осіб.

2014, понеділок

– Бойовики в Донецьку порахували голоси на своїх так званих "виборах" і оголосили про перемогу Олександра Захарченка. В "ЛНР" перемога в Ігоря Плотницького. В ООН підкреслили, що "вибори" в "ДНР" та "ЛНР" не визнаватимуть. А офіційний представник канцлера Німеччини Штефен Зайберт заявив, що після того, як РФ визнала ці "вибори", можливість скасування санкцій проти неї виключено.

– $1,3 мільярда із золотовалютних резервів витратив Національний банк за півтора місяця на підтримку гривні. Станом на 1 жовтня 2014 року обсяг міжнародних резервів України становив $16,2 мільярда.

– До 7 років позбавлення волі засудив один із судів у Дніпропетровській області двох військовослужбовців, які втекли з військової частини з метою ухилення від служби.

2015, вівторок

– З’явилися нові подробиці замаху на генпрокурора Віктора Шокіна. Ввечері 2 листопада невідомі обстріляли його кабінет, де Шокін у той час проводив нараду. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, в Шокіна стріляли із застосуванням тепловізора, і лише броньоване скло врятувало йому життя.

– Лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана, якого підозрюють у причетності до керівництва організованою злочинною організацією, перевезли до Києва до ізолятора тимчасового тримання СБУ. Прихильники партії провели під стінами СІЗО мітинг. Корбан вийде з-за ґрат за три дні.

– Українська влада має роззброїти та розпустити всі військові формування, які не підпорядковуються Збройним силам України. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації на сході України комісара Ради Європи з прав людини Нілса Муйжнієкса.

2016, четвер

– Порівняно з минулим тижнем ситуація на сході України значно погіршилася. ОБСЄ підрахувала, що кількість обстрілів зросла на 40%.

– Генпрокуратура просить у Верховної Ради дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

"Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник", – зазначила речник генпрокурора Лариса Сарган.

У грудні 2016 року парламент це прохання задовольнить. У серпні 2017-го Новинський розповість про те, що він і досі залишається лише свідком.

Рустем Халілов, для УП