Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В САП заявили, що слідство щодо Розенблата і Полякова майже завершене

П'ятниця, 3 листопада 2017, 19:54

Досудове розслідування щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова скоро буде завершено.

Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі "112 Україна", передає "Укрінформ".

"Підготовлені уточнені підозри, вони будуть ознайомлені, стадія - вже починаємо завершувати слідство, думаю, що найближчим часом наслідком буде оголошено про завершення досудового розслідування та матеріали будуть надані обом для ознайомлення", - заявив Холодницький.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що детективи НАБУ забрали в нардепа паспорти, і він має намір писати заяву до поліції.

Водночас за даними слідчих, нардеп намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Теми: РозенблатПоляковбурштин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: