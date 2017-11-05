Манафорт запропонував $12 млн за скасування домашнього арешту

Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував заставу понад 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомості та страховки, щоб уникнути продовження домашнього арешту.

Про це пише Reuters.

Манафорт запропонував обмежити свої пересування Нью-Йорком, Вашингтоном і Флоридою, а також заставу у вигляді страхування життя на суму близько 4,5 млн. дол. і близько 8 млн. дол. в об'єктах нерухомості, в тому числі майно на П'ятій авеню в Нью-Йорку, яке, за даними деяких ЗМІ, є квартирою в Трамп-Тауері.

Манафорт і його помічник Рік Гейтс знаходяться під домашнім арештом під заставу в розмірі 10 млн. дол. і 5 млн. дол., відповідно, але їм не потрібно надавати заставу, якщо вони не проігнорують засідання в суді або не порушать інші умови.

Окружний суддя США Еймі Берман Джексон заявила в четвер, що початкові умови застави не змінюються і призначила слухання для розгляду змін на понеділок. У п'ятницю вона запропонувала призначити судовий розгляд на 7 травня.

Сторона звинувачення стверджує, що Манафорт і Гейтс можуть спробувати втекти, вони носять електронні браслети.

Як повідомлялося, Манафорт також пояснив на досудовому засіданні чому подорожував з мобільним телефоном, зареєстрованим на чуже ім'я, і ​​чому у нього було три паспорти.

Манафорт і його помічник Рік Гейтс перші особи, яким пред'явлено звинувачення у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Манафорту загрожує до 15 років в'язниці, а Гейтсу -12 років. Обидва не визнали себе винними. Вони знаходяться під домашнім арештом.

Звинувачення містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.