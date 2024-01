Тайфун "Демрі" у В'єтнамі: 27 загиблих

У В'єтнамі через тайфун "Демрі" загинули 27 людей, ще 22 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

За інформацією агентства, із зони стихійного лиха евакуювали 30 тисяч людей.

Take a look at this! #typhoonDamrey brought heavy rain and strong winds to south #Vietnam early Saturday morning. pic.twitter.com/KDvfddOv7K