Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайфун "Демрі" у В'єтнамі: 27 загиблих

Понеділок, 6 листопада 2017, 02:53

У В'єтнамі через тайфун "Демрі" загинули 27 людей, ще 22 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

За інформацією агентства, із зони стихійного лиха евакуювали 30 тисяч людей.

Через сильні дощі утворилася 30-кілометрова повінь на федеральній трасі в центральній провінції Тхиатхьєн-Хюе.

Повідомляється, що тайфун затопив понад 40 тисяч гектарів сільськогосподарських культур.

В аеропортах В'єтнаму скасовані десятки авіарейсів.

Теми: стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
стихійне лихо
У Норвегії через масштабні повені – нові евакуації людей
Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу "Ранок з Україною"
У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: