Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу Штепи можуть почати слухати заново з самого початку

Понеділок, 6 листопада 2017, 13:16

Засідання Ленінського районного суду Харкова у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, призначене на 6 листопада, не відбулося.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури Харківської області в понеділок.

"Головуюча суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку", – заявили там.

Співрозмовник агентства також повідомив, що питання про продовження слухання справи або направлення її на розгляд з самого початку буде вирішуватися на наступному засіданні, 15 листопада.

Як відомо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачену в сепаратизмі екс-мера Слов'янська та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Наприкінці вересня мало відбутися засідання суду, де планувалося опитати свідків у справі колишньої градоначальниці Слов'янська. Однак його перенесли, оскільки Штепу госпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз.

Теми: Слов'янськсепаратизмсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: