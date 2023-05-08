Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську

Служба безпеки України викрила ще двох українок, які "зливали" російським окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини: одна – з смт Нью-Йорк, інша – з міста Слов'янськ.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у березні та квітні 2023 року мешканка селища міського типу Нью-Йорк (Торецької міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області) та мешканка міста Слов’янськ розміщували на Інтернет-ресурсах дані щодо перебування військових підрозділів ЗСУ на певних ділянках Донеччини.

За даними СБУ, мешканка Бахмутського району збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу Бахмута. Отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають у Росії. Для комунікації використовувала Telegram, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

За даними ОГП, ця жінка надсилала жителю РФ і жителю так званої "ДНР" голосові повідомлення у Telegram, розповідала їм про розташування сил тероборони України та переміщення техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню на території однієї з громад Бахмутського району.

А жителька Слов’янська перебувала на прямому зв’язку з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Із мешканцем Рязані, який воює проти України як стрілок кулеметного взводу армії РФ, вона переписувалась у забороненій соцмережі "Одноклассники", надавала йому дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ у Слов’янську.

Ця жінка познайомилася з росіянином через "Одноклассники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони України поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл.

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Жителька Слов'янська за "роботу" на окупантів отримала на банківську картку 2 000 грн.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

Двоє затриманих перебувають під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях спільно із 109-ю бригадою Тероборони ЗСУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.