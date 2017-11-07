Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в РФ залишив екс-охоронця Яроша під вартою ще на 2 місяці

Вівторок, 7 листопада 2017, 01:55

Суд у м. Брянськ (РФ) подовжив Олександру Шумкову термін тримання під вартою у СІЗО ще на 2 місяці - до 8 січня 2018 року. 

Про це повідомляє "Спілка Української Молоді в Україні".

В Російському СІЗО вперше відбулась зустріч Шумкова з родичами. Він підтвердив, що перетнув кордон з РФ не з власної волі, а був викрадений ФСБ.

Також повідомляється, що його адвокат Фаріт Муртазін нарешті отримав змогу повністю ознайомтись зі справою.

Як відомо, колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник восени 2017 року, перебуває в російському СІЗО у Брянську. Відповідний лист з повідомленням надійшов на адресу Лариси Шумкової, матері затриманого.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі Шумкова не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки він був активним учасником правого руху в Україні.

Екс-охоронця нардепа Дмитра Яроша Олександра  Шумкова в Росії звинувачують у екстремізмі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язніЯрошПравий сектор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: