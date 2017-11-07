САП оскаржує особисте зобов'язання для Авакова і Чеботаря у "справі рюкзаків"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує рішення суду про обрання запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання для підозрюваних у "справі рюкзаків".

Про це повідомляє САП у Facebook.

Мова йде про рішення Солом'янського суду, якими 1 листопада сина глави МВС Олександра Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря та Володимира Литвина відпустили під особисте зобов’язання.

Відповідні апеляційні скарги до Апеляційного суду Києва САП подала 6 листопада.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає вказані запобіжні заходи занадто м'якими та такими, що не відповідають тяжкості кримінального правопорушення та ризикам встановленим під час досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прокурори будуть наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для трьох підозрюваних.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра МВС Арсена Авакова Олександра у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря, та Володимира Литвина під особисте зобов’язання.

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