Луценко розповів про "дитячу хворобу" Ситника

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що директор НАБУ Артем Ситник по-дитячому ставиться до роботи – звинувачує усіх навколо, тільки не себе.

Про це голова ГПУ повідомив на брифінгу у вівторок.

"Я з висоти свого життєвого і професійного досвіду спокійно ставлюсь до дитячої хвороби росту, коли комусь усі заважають, але обов'язок керівника - брати відповідальність на себе. Думаю, що цей момент пройде", - сказав він, коментуючи конфлікт Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро.

За словами Луценка, суспільству важливі результати роботи НАБУ, а не піар.

"І результати на сьогоднішній день у спільній роботі (з ГПУ – ред.) є кращими, ніж в роботі, коли винні всі навколо, крім одного "найкращого органу", - зазначив він.

Як відомо, конфлікт між ГПУ і НАБУ виник в кінці листопада, коли Держміграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали при спробі передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості".

Для участі в акції з Києва до с.Стоянка приїхали понад 200 автівок.

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Євген Кізілов, УП