Луценко рассказал о "детской болезни" Сытника

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что директор НАБУ Артем Сытник по-детски относится к работе - обвиняет всех вокруг, только не себя.

Об этом председатель ГПУ сообщил на брифинге во вторник.

"Я с высоты своего жизненного и профессионального опыта спокойно отношусь к детской болезни роста, когда кому-то все мешают, но обязанность руководителя - брать ответственность на себя. Думаю, что этот момент пройдет", - сказал он, комментируя конфликт Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

По словам Луценко, обществу важны результаты работы НАБУ, а не пиар.

"И результаты на сегодняшний день в совместной работе (с ГПУ - ред.) лучше, чем в работе, когда виноваты все вокруг, кроме одного "наилучшего органа", - отметил он.

Как известно, конфликт между ГПУ и НАБУ возник в конце ноября, когда Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Позже Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

9 декабря участники "Автомайдана" и общественные активисты приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Для участия в акции из Киева в с.Стоянка приехали более 200 автомобилей.

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Евгений Кизилов, УП