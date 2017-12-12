Кучма думає, що "нормандська четвірка" збереться до виборів президента РФ

Колишній президент, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма впевнений, що до проведення виборів президента Росії лідери країн "нормандського формату" проведуть зустріч.

Про це він сказав журналістам 12 грудня, передають "Українські новини".

"До виборів - так, але в цьому році, ви розумієте, що ні", - відповів він на запитання про можливу зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Також Кучма зазначив, що на дату зустрічі впливає ситуація в Німеччині з формуванням влади після виборів.

Проведення зустрічі найближчим часом, на думку Кучми, не принесе результату.

Відповідаючи на питання про результати 2017 року в контексті вирішення ситуації в Донецькій і Луганській областях Кучма відповів, що не можна говорити про якийсь прогрес, хоча багато соціально-економічних питань, які впливають на життя людей на Донбасі, вирішуються.

Він також висловив сподівання на те, що у вирішенні ситуації зможуть допомогти Сполучені Штати Америки.

"(Спеціальний представник США по Україні) Курт Волкер дуже активну позицію займає в порівнянні з попередницею", – додав він.

Колишній президент також акцентував на неможливості введення на Донбас миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй без виведення російських військ і техніки з території України.

Як повідомлялося, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив, що балотуватиметься на виборах майбутніх виборах президента, які пройдуть в березні 2018 року.

Наприкінці листопада у світові діячі культури розгорнули кампанію на підтримку українського режисера і активіста Майдану Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії до 20 років колонії.

Вони зазначали, що Путін скоріш за все виграє вибори і залишиться президентом до 2024 року. Вони закликали Путіна відновити справедливість і звільнити Сенцова.

Як відомо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак, дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.