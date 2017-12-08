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Волкер: РФ має припинити інтервенцію на Донбасі

П'ятниця, 8 грудня 2017, 13:57

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав Росію дотримуватися Мінських угод і припинити підтримувати сепаратистів ОРДЛО.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, за останні три роки гуманітарна ситуація на Донбасі значно погіршилася і продовжує погіршуватися.

"Росія може покласти край цьому, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, реалізувавши Мінські угоди", - написав Волкер.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Також повідомлялося, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Україська правда

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Теми: СШАУкраїнасепаратизмРосіяДонбас
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