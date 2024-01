Волкер: РФ має припинити інтервенцію на Донбасі

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав Росію дотримуватися Мінських угод і припинити підтримувати сепаратистів ОРДЛО.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, за останні три роки гуманітарна ситуація на Донбасі значно погіршилася і продовжує погіршуватися.

"Росія може покласти край цьому, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, реалізувавши Мінські угоди", - написав Волкер.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t