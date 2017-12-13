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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 13 грудня 2017, 19:30

Зайцева визнала свою провину, Roshen ніхто не хоче купувати, у Ахметова забрали "Укртелеком", Корбан повернувся в Україну - новини, які обговорювали 13 грудня.

Про Зайцеву. Підозрювана у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олена Зайцева визнає свою провину у скоєному.

Про Roshen. Всі зацікавлені в покупці сторони відмовилися від цієї можливості через високий ризик і українсько-російську кризу.

Про "Укртелеком". Господарський суд міста Києва повернув пакет акцій компанії "Укртелеком" у державну власність, розірвавши цим рішенням договір купівлі-продажу акцій "Укртелекому" у березні 2011 року.

Про "Сбєрбанк". Сбербанк Європа, дочірня компанія групи Сбербанк РФ, завершив операцію з продажу частки у розмірі 99,9% VS Bank (Україна) групі "ТАС".

Про Корбана. Бізнесмен Геннадій Корбан повернувся до України.

Про Саакашвілі. У Генпрокуратурі натякають, що не зіставляли зі шматків різних розмов скандальні записи, на яких Міхеіл Саакашвілі нібито домовляється про співпрацю з олігархом-утікачем Сергієм Курченком.

Про Каськіва. Суд дозволив виїхати за кордон екс-керівнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву, підозрюваному в привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.

Про Пімахову. Перший заступник голови Держміграційної служби Діна Пімахова, яка звинувачує агента НАБУ в провокації хабара, у 2012 році купила і оформила на матір квартиру у Києві за 3 мільйони гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: RoshenКорбансудДТПУкртелеком
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