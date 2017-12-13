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Фігурант спецоперації НАБУ купила квартиру за 3 млн - ЗМІ

Середа, 13 грудня 2017, 08:58
Фігурант спецоперації НАБУ купила квартиру за 3 млн - ЗМІ

Перший заступник голови Держміграційної служби Діна Пімахова, яка звинувачує агента НАБУ в провокації хабара, у 2012 році купила і оформила на матір квартиру у Києві за 3 мільйони гривень.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Відзначається, що Пімахова з 1999 року працює на державних посадах, бізнесу ніколи не мала. У 2016 році заробила лише 132 тисячі гривень, чоловік її не заробив нічого.

Згідно з декларацією Пімахової, вона володіє квартирою на 68 кв. м і користується іще однією на 120 кв. м.

Із Запоріжжя у Київ чиновниця переїхала у 2007 році. У 2008 році купила однокімнатну квартиру на 68 кв.м. за 183 тисяч доларів в кредит до 2029 року.

На той час нерухомості у Пімахової не було, а поручителем по кредиту виступив її тесть Валерій Пімахов.

Жінка прострочила платежі по кредиту, тому у 2014 році банк виграв суд з вимогою витребувати у Пімахової майже мільйон гривень боргу.

При цьому, прострочуючи платежі за однокімнатну квартиру, чиновниця у 2012 році купила квартиру на 120 кв.м в елітному ЖК "Ізумруд", а за декілька тижнів переписала її на свою матір – Світлану Луценко.

У квартирі, записаній на матір, живе сама Пімахова.

А її мати мешкає у с.Григорівка Запорізької області і працює завідуючою у місцевому дитячому садочку. Батько чиновниці розводить бджіл. Бізнесу вони ніколи не мали.

Проте, окрім квартири в Києві Світлана Луценко володіє і дорогим Porsche Cayenne.

У 2015 році Пімахова потрапила на цьому авто в ДТП. Зазначається, що Porsche Cayenne у декларації держслужбовця немає.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службаНАБУдекларації
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