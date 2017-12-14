Головні новини дня – за 60 секунд

Путін провів прес-конференцію, Розенблат тепер може переміщатися по країні, маршрути нового українського авіаперевізника - новини, які обговорювали 14 грудня.

Що сказав сьогодні Путін?

Про Саакашвілі. Президент Росії Володимир Путін назвав дії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні "плювком в бік українського і грузинського народів".

Про Донбас. Путін вважає, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус і вести прямі переговори з лідерами непідконтрольних їй територій.

Про заручників. Путін підтвердив готовність до обміну українських заручників на Донбасі на осіб зі списків представників ОРДЛО.

Про "братство". Путін в черговий раз заявив, що росіяни і українці – єдиний народ, спотворивши при цьому історичні факти.

Про АТО. У зоні проведення антитерористичної операції 13 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще один отримав поранення.

Про Розенблата. Солом'янський райсуд Києва частковоо ухвалив клопотання захисту народного депутата Борислава Розенблата про зміну запобіжного заходу. Так, суд дозволив Розенблату вільно пересуватися Україною.

Про новий український авіаперевізник. З квітня 2018 національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

Про журналістів в Раді. Глава комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар 13 грудня зареєструвала у Верховній Раді законопроект, що пропонує зобов'язати парламентських журналістів акредитовуватися на кожну сесію окремо.

Про МВФ. Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в рамках четвертого перегляду програми співпраці з Україною наразі відсутній у порядку денному.