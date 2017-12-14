Главные новости дня – за 60 секунд

Путин провел пресс-конференцию, Розенблат теперь может перемещаться по стране, маршруты нового украинского авиаперевозчика – новости, которые обсуждали 14 декабря.

Что сказал сегодня Путин?

О Саакашвили. Президент России Владимир Путин назвал действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на Украине "плевком в сторону украинского и грузинского народов".

О Донбассе. Путин считает, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.

О заложниках. Путин подтвердил готовность к обмену украинских заложников на Донбассе на лиц, из списков представителей ОРДЛО.

О "братстве". Путин в очередной раз заявил, что россияне и украинцы – единый народ, исказив при этом исторические факты.

Об АТО. В зоне проведения антитеррористической операции 13 декабря погиб один боец ВСУ, еще один получил ранения.

О Розенблате. Соломенский райсуд Киева частично принял ходатайство защиты народного депутата Борислава Розенблата об изменении меры пресечения. Так, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине.

О новом украинском авиаперевозчике. С апреля 2018 национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая - внутренние и международные регулярные рейсы. Международные регулярные рейсы в 2018 планируются по следующим направлениям: Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

О журналистах в Раде. Глава комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар 13 декабря зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предлагающий обязать парламентских журналистов аккредитовываться на каждую сессию отдельно.

Об МВФ. Приезд миссии Международного валютного фонда в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной пока отсутствует в повестке дня.