В рамках справи Манафорта ФБР "копає" відмивання грошей соратниками Путіна

ФБР звернулося до уряду Кіпру з проханням надати фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовувався близькими до президента РФ росіянами і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей.

Про це, посилаючись на джерела, пише The Guardian.

Бюро зацікавилося банком FBME, оскільки Кіпр став об'єктом розслідування ймовірної змови між президентською кампанією Дональда Трампа і Кремлем, яке веде спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.

Одне з джерел повідомило, що запит пов'язаний з перевіркою Мюллером Пола Манафорта, колишнього керуючого кампанією Трампа, якому було пред'явлено звинувачення в жовтні.

Минулого тижня видання Bloomberg повідомило, що FBME є об'єктом двох американських розслідувань: одне - щодо підрозділу кредитних карт банку, а інше - з приводу відмивання грошей з Росії.

За даними видання, розслідування, яке очолює прокуратура США в Нью-Йорку, пов'язане з потоком незаконних російських грошей на ринок нерухомості в Нью-Йорку.

FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, був заснований в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилося на Кіпрі. У звіті мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Мінфіну США за 2014 рік мовиться, що банк є інститутом, що в першу чергу викликає підозри у відмиванні грошей.

У доповіді було встановлено, що Банк ухиляється від зусиль Центрального банку Кіпру перевірити його діяльність і що FBME сприяє відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, транснаціональній організованій злочинності, шахрайству, ухиленню від санкцій, торгівлі зброєю і політичній корупції.

Згідно з внутрішнім звітом Центрального банку Кіпру про FBME за 2014 рік, отриманим Guardian, банк встановив фінансові відносини з декількома росіянами, які вважалися політично чутливими клієнтами, і що близько половини клієнтів банку були громадянами Росії, включаючи Володимира Смирнова, близького до президента РФ Володимира Путіна, і Олександра Шишкіна, члена президентської партії "Єдина Росія".

У 2016 році FBME потрапив під дію так званого "п'ятого спеціального заходу" - жорсткого інструменту регулювання, який був створений після терактів 11 вересня. Цей крок заборонив банку вести бізнес в США або використовувати долари США і заборонив американським банкам відкривати або використовувати будь-які банківські рахунки від його імені.

Залишається нез'ясованим, чому Мюллер і його команда слідчих, зацікавлені у фінансових даних FBME. Але це вказує на те, що він продовжує вивчати грошові потоки з Кіпру.

FBME рішуче заперечує звинувачення в тому, що він є каналом для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності.

Власники, брати Айуб-Фарід Сааб і Фаді Мішель Сааб, виступили із заявою після серії недавніх критичних статей про банк і заперечують будь-які правопорушення.

Як відомо, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати чи відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, почасти черезчисленні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

В середині грудня суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида) і носитиме електронний браслет.