В рамках дела Манафорта ФБР "копает" отмывание денег соратниками Путина

ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвинен правительством США в отмывании денег.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Guardian.

Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер.

Один из источников сообщил, что запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре.

На прошлой неделе издание Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно – в отношении подразделения кредитных карт банка, а другое – по поводу отмывания денег из России.

По данным издания, расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в Нью-Йорке.

FBME, ранее известный как Федеральный банк Ближнего Востока, был основан в Танзании, но около 90% его банковских операций проводилось на Кипре. В отчете сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США за 2014 год говорится, что банк является институтом, в первую очередь вызывающим подозрения в отмывании денег.

В докладе было установлено, что Банк уклоняется от усилий Центрального банка Кипра проверить его деятельность и что FBME способствует отмыванию денег, финансированию терроризма, транснациональной организованной преступности, мошенничеству, уклонению от санкций, торговле оружием и политической коррупции.

Согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, полученном Guardian, банк установил финансовые отношения с несколькими россиянами, которые считались политически чувствительными клиентами, и что около половины клиентов банка были гражданами России, включая Владимира Смирнова , близкого к президенту РФ Владимиру Путину, и Александра Шишкина, члена президентской партии "Единая Россия".

В 2016 году FBME попал под действие так называемой "пятой специальной меры" - жесткого инструмента регулирования, который был создан после терактов 11 сентября. Этот шаг запретил банку вести бизнес в США или использовать доллары США и запретил американским банкам открывать или использовать какие-либо банковские счета от его имени.

Остается невыясненным, почему Мюллер и его команда следователей,заинтересованы в финансовых данных FBME. Но это указывает на то, что он продолжает изучать денежные потоки с Кипра.

FBME решительно отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Владельцы, братья Айуб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб, выступили с заявлением после серии недавних критических статей о банке и отрицают какие-либо правонарушения.

Как известно, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.