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Захарченко назвал дату обмена пленными

Понедельник, 25 декабря 2017, 09:10
Захарченко назвал дату обмена пленными

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле "306 на 74", - сказал Захарченко.

Это заявление главарь боевиков сделал после встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом, а также кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - сказал после встречи патриарх Кирилл.

25 декабря патриарх Кирилл встретился с главарями ОРДЛО и лидером
25 декабря патриарх Кирилл встретился с главарями ОРДЛО и лидером "Украинского выбора" и кумом Путина Виктором Медведчуком в Даниловом монастыре в Москве.

Реакции Украины на эти заявления пока не было.

Как известно, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц к Новому году.

Ранее боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗахарченкоОРДЛОпленные
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