Медведчук: Пленных обменяют по предварительно оговоренной формуле

Обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74".

Об этом заявил кум президента РФ Виктор Медведчук, передает "ТАСС".

"Сегодня мы сняли все вопросы, обменялись утвержденными списками, и готовы сделать обмен по формуле, которая была согласована, и этот обмен будет 27 числа", - сказал он.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook попросила журналистов подождать объявления деталей переговоров.

"Мы делаем все, чтобы на днях состоялось освобождение заложников. Остались некоторые технические детали, логистические вопросы и ключевое - чтобы все стороны выполнили обязательства. Поэтому снова прошу СМИ и журналистов отнестись с пониманием. Вам сообщим первыми, поверьте, и вы все сможете поздравить наших героев", - написала она.

Как известно, главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц к Новому году.

Ранее боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.