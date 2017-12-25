Вибори у 51 ОТГ: "Опора" назвала основні порушення

На недільних виборах до 51 об’єднаної громади було найбільше порушень щодо ведення агітації, втручання посадовців та використання державних та комунальних ресурсів в інтересах окремих кандидатів.

Про це заявила громадянська мережа "Опора".

"Нечіткість низки положень закону "Про місцеві вибори" і відповідно правова невизначеність важливих виборчих процедур, недостатня професійна підготовка членів виборчих комісій, непрозорість фінансування передвиборчої агітації, випадки зловживання адміністративним ресурсом з боку державних службовців, проблеми із виготовленням виборчих бюлетенів є факторами, які негативно впливали на загальну якість виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах", - йдеться у заяві.

Спостерігачі "Опори" зафіксували багато порушень виборчого законодавства, які стосувалися ведення передвиборної агітації, втручання посадових осіб до виборчого процесу, використання державних та комунальних ресурсів у інтересах окремих кандидатів та порушення від членів виборчих комісій.

"Особливе занепокоєння викликає інформація про можливе застосування на цих виборах технологій з підкупу виборців, маніпуляцій із голосуванням на окремих спеціальних виборчих дільницях та за місцем перебування виборців", - зазначили в організації.

"Опора" також наголосила на політично вмотивованих рішеннях, діях та бездіяльності виборчих комісій.

Водночас спостерігачі не зафіксували протягом дня голосування суттєвих порушень, які би спотворили волевиявлення людей.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ. Також до правоохоронців надійшло 73 повідомлення про порушення, в результаті чого поліція відкрила 13 кримінальних проваджень.

На виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах та що вона отримала найбільше депутатських мандатів.

Українська правда