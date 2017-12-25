Выборы в 51 ОТГ: "Опора" назвала основные нарушения

На воскресных выборах в 51 объединенной громаде было больше всего нарушений по ведению агитации, вмешательство должностных лиц и использования государственных и коммунальных ресурсов в интересах отдельных кандидатов.

Об этом заявила гражданская сеть "Опора".

"Нечеткость ряда положений закона "О местных выборах" и соответственно правовая неопределенность важных избирательных процедур, недостаточная профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации, случаи злоупотребления административным ресурсом со стороны государственных служащих, проблемы с изготовлением избирательных бюллетеней являются факторами, которые негативно влияли на общее качество избирательного процесса в объединенных территориальных громадах", - говорится в заявлении.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали много нарушений избирательного законодательства, касающихся ведения предвыборной агитации, вмешательства должностных лиц в избирательный процесс, использование государственных и коммунальных ресурсов в интересах отдельных кандидатов и нарушения от членов избирательных комиссий.

"Особое беспокойство вызывает информация о возможном применении на этих выборах технологий по подкупу избирателей, манипуляций с голосованием на отдельных специальных избирательных участках и по месту пребывания избирателей", - отметили в организации.

"Опора" также отметила политически мотивированные решения, действия или бездеятельность избирательных комиссий.

В то же время наблюдатели не зафиксировали в течение дня голосования существенных нарушений, которые бы исказили волеизъявление людей.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ. Также к правоохранителям поступило 73 сообщения о нарушениях, в результате чего полиция открыла 13 уголовных производств.

На избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.

Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах и что она получила больше всех депутатских мандатов.

Украинская правда